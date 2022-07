Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG

ISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Vorläufige Q2-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.07.2022

Kursziel: EUR36,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.04.2021 (vorher: hinzufügen)

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff

AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt

seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 43,00 auf EUR 36,00.

Zusammenfassung:

Die vorläufigen Ergebnisse für Q2/22 zeigen einen Anstieg des EBITDAs um

83,4 % auf EUR36,8 Mio. (Q2/21: EUR18,6 Mio.) und für H1/22 um 88,6 % auf EUR64,0

Mio. (H1/21: EUR39,9 Mio.). Der Gewinnsprung ist auf ein höheres Volumen,

höhere Rohstoffpreise und eine Verschiebung des Volumenmixes in Richtung Öl

zurückzuführen, das profitabler ist als Gas. Der aktuelle Futures-Streifen

deutet auf einen Rückgang des Ölpreises um 8,3 % in H2/22 gegenüber H1/22

und um 16,5 % in 2023 gegenüber 2022 hin. Wir gehen jedoch davon aus, dass

das EBITDA in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen und 2023 nur um 2 %

sinken wird, vor allem aufgrund besserer realisierter Preise infolge einer

geringeren Absicherungsdeckung. Der Rückgang der Öl- und Gas-Terminkurven

seit unserer letzten Studie vom 9. Juni veranlasst uns, unsere

EBITDA-Prognose für 2022 um 6,3 % auf EUR131,6 Mio. und für 2023 um 13,6 %

auf EUR128,7 Mio. zu senken. Beide Zahlen liegen jedoch immer noch über der

vom Management am 25. April gegebenen Prognose für das Szenario der höheren

Öl-/Gaspreise. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch das

Kursziel von EUR43,00 auf EUR36,00.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY

rating and decreased the price target from EUR 43.00 to EUR 36.00.

Abstract:

Preliminary Q2/22 results showed an 83.4% increase in EBITDA to EUR36.8m

(Q2/21: EUR18.6m) while the H1/22 number was up 88.6% at EUR64.0m (H1/21:

EUR39.9m).The jump in profits was occasioned by higher volume, higher

commodity pricing and a shift in the volume mix towards oil, which is more

profitable than gas. The current futures strip indicates an 8.3% decline in

the oil price in H2/22 versus H1/22 and a 16.5% drop in 2023 vs. 2022.

However, we expect EBITDA to climb further during the second half of the

year and fall by only 2.2% in 2023 due mainly to better realised pricing as

a result of lower hedging cover. The dip in both the oil and gas futures

curves since our most recent note of 9 June causes us to reduce our EBITDA

forecast for 2022 by 6.3% to EUR131.6m and for 2023 by 13.6% to EUR128.7m. But

both numbers are still above the higher oil/gas price scenario guidance

given by management on 25 April. We maintain our Buy recommendation but

lower the price target from EUR43.00 to EUR36.00.

