Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft A...

Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

Unternehmen: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG

ISIN: DE0008041005

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.10.2022

Kursziel: EUR1,90

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche

Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005).

Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price

target from EUR 2.90 to EUR 1.90.

Abstract:

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft (DEWB) has

published its H1/22 report and an update on its portfolio holdings. The

financial results came in roughly as expected. DEWB had no income (H1/21:

EUR9.4m profit from Muetec's exit), and EBIT amounted to EUR-495k (FBe: EUR-500k;

H1/21: EUR8.5m). DEWB's listed portfolio holdings were hit by the downswing

of the capital markets. DEWB's NAV dropped to EUR1.59 by the end of June, and

is currently at EUR1.23, whereas the company's shares have been trading at a

~21-22% discount to NAV. The anchor shareholding, Lloyd Fonds AG (LFAG;

will be renamed to LAIQON in Q4), saw significant proforma sales (-26%) and

EBITDA declines due to the absence of performance fees (they represented

~50% of sales in H1/21) in the current difficult capital markets. Still,

following the recent acquisitions (BV Holding and Growney), and the

progress of its WealthTech LAIC, LFAG has a solid market position and its

recurring business is healthy and delivering strong proforma sales growth

(H1/22: +44%). The company gave a positive growth outlook until 2025. The

fintech Aifinyo saw healthy business progress in H1/22 and has seen higher

demand for its financing products. Unfortunately, the social trading NAGA

Group had two profit warnings and its 2020 and 2021 results have been

revised down, which triggered a strong share price decline. DEWB's private

holding portfolio seems to be progressing well. The marketplace for

alternative investments Stableton even managed to raise CHF 15m in May to

finance further expansion. Considering the challenging capital market

environment and the lower portfolio valuation, we believe it is unlikely

that DEWB will conduct an anticipated portfolio exit this year. We have

therefore revised our projections for 2022 and going forward. We have also

lowered our portfolio revaluation assumptions for 2022 and 2023, and

adjusted the COE to reflect the increased risk-free rate. We have updated

our residual income model and arrived at a lower price target of EUR1.90

(previously: EUR2.90). We reiterate our Buy rating based on DEWB's promising

portfolio and the share's substantial upside potential from current levels.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Effecten-

und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005)

veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung

und senkt das Kursziel von EUR 2,90 auf EUR 1,90.

Zusammenfassung:

Die Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft (DEWB) hat

ihren H1/22-Bericht und ein Update zu ihren Portfoliobeteiligungen

veröffentlicht. Die Finanzergebnisse fielen in etwa wie erwartet aus. Die

DEWB erzielte keinen Ertrag (H1/21: EUR9,4 Mio. Gewinn aus dem Ausstieg von

Muetec), und das EBIT belief sich auf EUR495 T (FBe: EUR500 T; H1/21: EUR8,5

Mio.). Die börsennotierten Portfoliobeteiligungen der DEWB wurden vom

Abschwung an den Kapitalmärkten beeinträchtigt. Der Nettoinventarwert (NAV)

der DEWB fiel bis Ende Juni auf EUR1,59 und liegt derzeit bei EUR1,23, während

die Aktien des Unternehmens mit einem Abschlag von ~21-22 % zum

Nettoinventarwert gehandelt wurden. Die Anker-Beteiligung Lloyd Fonds AG

(LFAG; wird im 4. Quartal in LAIQON umbenannt) verzeichnete aufgrund des

Wegfalls der Performance Fees (sie machten ~50% des Umsatzes in H1/21 aus)

in den derzeit schwierigen Kapitalmärkten erhebliche Rückgänge bei

Proforma-Umsatz (-26%) und -EBITDA. Dennoch hat LFAG nach den jüngsten

Akquisitionen (BV Holding und Growney) und den Fortschritten der WealthTech

LAIC eine solide Marktposition und das wiederkehrende Geschäft ist gesund

und liefert ein starkes Proforma-Umsatzwachstum (H1/22: +44%). Das

Unternehmen gab einen positiven Wachstumsausblick bis 2025. Das

Fintech-Unternehmen Aifinyo verzeichnete in H1/22 eine gesunde

Geschäftsentwicklung und eine höhere Nachfrage nach seinen

Finanzierungsprodukten. Leider musste die NAGA Group zwei Gewinnwarnungen

bekanntgeben, und die Ergebnisse für 2020 und 2021 wurden nach unten

korrigiert, was einen starken Kursrückgang zur Folge hatte. Das private

Beteiligungsportfolio der DEWB scheint sich gut zu entwickeln. Der

Marktplatz für alternative Anlagen Stableton konnte im Mai sogar CHF 15

Mio. zur Finanzierung der weiteren Expansion einsammeln. In Anbetracht des

herausfordernden Kapitalmarktumfelds und der niedrigeren Portfoliobewertung

halten wir es für unwahrscheinlich, dass die DEWB in diesem Jahr einen

erwarteten Portfolioexit durchführen wird. Wir haben daher unsere Prognosen

für 2022 und die Folgejahre revidiert. Außerdem haben wir unsere Annahmen

für die Aufwertung des Portfolios für 2022 und 2023 gesenkt und den

Eigenkapitalkostensatz (COE) angepasst, um den gestiegenen risikofreien

Zinssatz zu berücksichtigen. Wir haben unser Residualgewinnmodell

aktualisiert und kommen zu einem niedrigeren Kursziel von EUR1,90 (zuvor:

EUR2,90). Aufgrund des vielversprechenden Portfolios der DEWB und des

erheblichen Aufwärtspotenzials der Aktie auf dem aktuellen Niveau halten

wir an unserer Kaufempfehlung fest.

