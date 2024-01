Original-Research: DEMIRE AG (von NuWays AG): HOLD

^

Original-Research: DEMIRE AG - von NuWays AG

Einstufung von NuWays AG zu DEMIRE AG

Unternehmen: DEMIRE AG

ISIN: DE000A0XFSF0

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: HOLD

seit: 16.01.2024

Kursziel: 1.20

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Philipp Sennewald

LogPark finally sold + letting success to start crucial 2024

After the disposal of the LogPark in Leipzig to CommerzReal initially fell

through in July 2023, DEMIRE has now found a new buyer, namely HIH Invest

Real Estate. We estimate the purchase price, which was not disclosed, to be

in the range of EUR 100-105m, hence being some 15% below the volume of the

collapsed CommerzReal deal. As the property is encumbered with c. EUR 35m

(eNuW) debt, the company will receive a net cash inflow of EUR 65-70m.

On top of this, DEMIRE has signed leases for c. 28k sqm with a total

annualized rental income of EUR 3.4m at the end of 2023: (1) In Eschborn, the

lease agreement with the Institute for Federal Real Estate for the

buildings entire rental space of c. 18.9k sqm was extended for a period of

five years. (2) The district of Breisgau-Hochschwarzwald expanded its

rental space in Freiburg by 4.7k sqm (eNuW: EUR 0.7m additional annual rental

income) in addition to a lease extension for c. 4.4k sqm. Both contracts

run for eleven years.

Especially with the sale of the LogPark, DEMIRE is shoring up liquidity,

which is urgently needed in light of the 2024 refinancing wall. As a quick

reminder, the company has to refinance bank loans with a volume of EUR 170m

as well as the corporate bond (EUR 499 due in 10/24).

While the bank loans are seen to be prolonged at adjusted rates (eNuW: 4-5%

vs current avg rate of 1.52% = c. EUR 5m extra cost p.a.), the refinancing of

the bond, on the other hand, is somewhat more complicated. However, the

company managed to bring a sufficient share of the bondholders (eNuW; >75%

of bond volume) to the table to discuss possible refinancing options. While

no solution has been presented yet, we expect news flow in that regard

towards the end of Q1 at the latest. In our view, a prolongation of the

bond at either an increased coupon (currently 1.875%) or at a higher

nominal value appear as the most likely options.

Although uncertainty remains high, the cash inflow from the disposal as

well as an easing interest rate environment following declining swap rates,

the tide has turned a bit towards DEMIRE's favor again, in our view.

Still, as visibility continues to be low regarding the outcome of the

refinancing process, we reiterate our HOLD recommendation with an unchanged

PT of EUR 1.20 based on NAV and DDM.

