Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

Unternehmen: Cardiol Therapeutics Inc

ISIN: CA14161Y2006

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 30.08.2023

Kursziel: USD 3,60 / EUR3,30

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol

Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera

reiterated his BUY rating and maintained his USD 3.60 price target.

Abstract:

Cardiol Therapeutics has published its H1 2023 financial report. Overall

figures were in line with our expectations. The company reported EBIT of

CAD -14.1m (FBe: CAD -14.3m; H1 2022: CAD -19.0m). The net loss came in at

CAD -14.6m (FBe: CAD -14.0m; H1 2022: CAD -15.4m). The cash position

declined by CAD 14.6m to CAD 44.9m (YE 2022: CAD 59.5m) but is sufficient

to fund operations into 2026. Importantly, both CardiolRx's core programmes

in recurrent pericarditis (RP) and acute myocarditis (AM) are on track. At

a recent US investor conference, management confirmed that all 8 US

clinical sites for RP are actively recruiting and we expect 50% of the

total planned patient recruitment will be completed in the next few weeks.

We thus believe there is a good chance that Cardiol could positively

surprise investors ahead of the full trial results due early next year.

Similar to Kiniksa Pharmaceuticals' approval process for its approved drug

Rilonacept (Arcalyst), if efficacy results for the first 50% or ~12

patients are positive, we expect management to meet with the FDA in Q4

2023. The aim of the meeting will be to gain permission (as received by

Kiniksa) to immediately initiate a phase III trial. The ensuing

announcement of the start (in early 2024) of a phase III study would be a

great catalyst for the stock. Regarding the ongoing multinational AM study,

management mentioned that it has completed enrolment of >35 clinical sites

(plan: 25-35) and recruitment is progressing ahead of schedule. We

anticipate Cardiol achieving 50% recruitment in early 2024, 100%

recruitment in early Q3 2024 and headline results in H2 2024 (FBe: H2 2024

- H1 2025), which is good news. Last but not least, following positive

share price development, Cardiol announced that on 7 August 2023 the firm

had regained compliance with the minimum bid price requirement under Nasdaq

Listing Rules for continued listing on Nasdaq Stock Exchange. We continue

to believe that Cardiol is substantially undervalued. We reiterate our Buy

recommendation and price target of USD 3.60 (EUR3.30).

Zusammenfassung:

Cardiol Therapeutics hat seinen Finanzbericht für H1 2023 veröffentlicht.

Die Ergebnisse entsprachen insgesamt unseren Erwartungen. Das Unternehmen

meldete ein EBIT von CAD -14,1 Mio. (FBe: CAD -14,3 Mio.; H1 2022: CAD

-19,0 Mio.). Der Nettoverlust belief sich auf CAD -14,6 Mio. (FBe: CAD

-14,0 Mio.; H1 2022: CAD -15,4 Mio.). Der Barmittelbestand verringerte sich

um CAD 14,6 Mio. auf CAD 44,9 Mio. (JE 2022: CAD 59,5 Mio.), reicht aber

aus, um das Unternehmen bis 2026 zu finanzieren. Wichtig ist, dass die

beiden Kernprogramme von CardiolRx zur Behandlung der rezidivierenden

Perikarditis (RP) und der akuten Myokarditis (AM) auf Kurs sind. Auf einer

kürzlich abgehaltenen US-Investorenkonferenz bestätigte die

Geschäftsleitung, dass alle acht US-Klinikstandorte für RP aktiv Patienten

rekrutieren und wir erwarten, dass 50% der insgesamt geplanten

Patientenrekrutierung in den nächsten Wochen abgeschlossen sein werden. Wir

sind daher der Meinung, dass gute Chancen bestehen, dass Cardiol die

Investoren vor den vollständigen Studienergebnissen, die Anfang nächsten

Jahres erwartet werden, positiv überraschen kann. Ähnlich wie beim

Zulassungsverfahren von Kiniksa Pharmaceuticals für das zugelassene

Medikament Rilonacept (Arcalyst) gehen wir davon aus, dass sich das

Management im vierten Quartal 2023 mit der FDA treffen wird, wenn die

Wirksamkeitsergebnisse für die ersten 50% oder ~12 Patienten positiv sind.

Ziel dieses Treffens wird es sein, die Erlaubnis zu erhalten (wie sie

Kiniksa erhalten hat), sofort eine Phase-III-Studie zu starten. Die

anschließende Ankündigung des Beginns einer Phase-III-Studie (Anfang 2024)

wäre ein großer Katalysator für die Aktie. In Bezug auf die laufende

multinationale AM-Studie teilte das Management mit, dass die Rekrutierung

von mehr als 35 klinischen Zentren abgeschlossen ist (Plan: 25-35) und die

Rekrutierung schneller als geplant voranschreitet. Wir gehen davon aus,

dass Cardiol Anfang 2024 eine Rekrutierung von 50%, Anfang des dritten

Quartals 2024 eine Rekrutierung von 100% und in der zweiten Jahreshälfte

2024 (FBe: H2 2024 - H1 2025) Hauptergebnisse erreichen wird, was eine gute

Nachricht ist. Nicht zuletzt hat Cardiol nach der positiven Entwicklung des

Aktienkurses bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 7. August 2023 die

Mindestpreisanforderung gemäß den Nasdaq-Listing Rules für die weitere

Notierung an der Nasdaq Stock Exchange wieder erfüllt hat. Wir sind

weiterhin der Ansicht, dass Cardiol erheblich unterbewertet ist. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD 3,60 (EUR3,30).

