Original-Research: CR Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Original-Research: CR Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CR Energy AG

Company Name: CR Energy AG

ISIN: DE000A2GS625

Reason for the research: vorläufige Kennzahlen 2023 & KE

Recommendation: Kaufen

from: 26.03.2024

Target price: EUR48

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Energy AG (ISIN:

DE000A2GS625) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 48,00.

Zusammenfassung:

CR Energy hat vorläufige Kennzahlen für 2023 vorgelegt, die eine weitere

gute finanzielle Performance während des anhaltenden Immobilienabschwungs

zeigen. Das EBIT-Ergebnis belief sich auf EUR65 Mio. gegenüber EUR75 Mio. im

Jahr 2022 (FBe: EUR76 Mio.). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf

geringere Portfolioneubewertungen im Jahr 2023 als im Vorjahr

zurückzuführen. Der operative Cashflow stieg im Jahresvergleich um 8% auf

EUR4,00 je Aktie, so dass CRE 2023 mit liquiden Mitteln in Höhe von EUR19,5

Mio. (JE22: EUR16,3 Mio.) abschließen konnte. Im Januar schloss die

Investmentholding auch eine Bezugsrechtsemission erfolgreich ab. Alle

232.610 angebotenen Aktien wurden zu einem Preis von EUR15 Euro pro Aktie

gezeichnet und brachten einen Bruttoerlös von EUR3,5 Mio. CRE sollte in der

Lage sein, seine aufgestockten Kassen zu nutzen, da Solartec, CR

Opportunities und Terrabau alle darauf abzielen, in diesem Jahr attraktive

Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für

CRE mit einem Kursziel von EUR48 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on CR Energy

AG (ISIN: DE000A2GS625). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 48.00 price target.

Abstract:

CR Energy reported preliminary 2023 KPIs showing another good financial

performance during the ongoing property downturn. EBIT tallied EUR65m vs EUR75m

in 2022 (FBe: EUR76m). The Y/Y decline stems from lower portfolio

revaluations booked in 2023 than the prior year. Meanwhile, operating cash

flow climbed 8% Y/Y to EUR4.0 per share allowing CRE to exit 2023 with cash

and equivalents totalling EUR19.5m (YE22: EUR16.3m). In January, the investment

holding also successfully completed a rights issuance. All 232,610 offered

shares were subscribed at EUR15 per share for gross proceeds of EUR3.5m. CRE

should be able to deploy its topped up coffers at Solartec, CR

Opportunities, and Terrabau all of which are aiming to capitalise on

attractive growth opportunities this year. We are Buy-rated on CRE with a

EUR48 TP.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:

http://www.more-ir.de/d/29249.pdf

Contact for questions

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

