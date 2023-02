Original-Research: CLIQ Digital AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG

Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.02.2023

Kursziel: 75,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter

Wachstumskurs ungebrochen - CLIQ schließt GJ 2022 stark ab

CLIQ hat am 21. Februar den Geschäftsbericht veröffentlicht, nachdem

bereits die Ende Januar publizierten vorläufigen Zahlen vielversprechend

ausfielen. Das Unternehmen blickt auf eine besonders starke

Umsatzentwicklung in 2022 zurück. Zudem erfolgt mit dieser Kommentierung

ein Analystenwechsel.

Erlösniveau nahezu verdoppelt - unterjährig angehobene Guidance komfortabel

erreicht: In 2022 konnte CLIQ ein Top-Line-Niveau in Höhe von 276,1 Mio.

Euro ausweisen, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 84,1%

entspricht (Gruppenerlöse 2021: 150,0 Mio. Euro). Damit erreichte das

Management die im Jahresverlauf angehobene Umsatz-Guidance von "mindestens

250 Mio. Euro" deutlich und übertrifft unsere Prognosen signifikant sowie

sämtliche Analystenerwartungen (MONe: 250,0 Mio. Euro; Konsens: 268,4 Mio.

Euro). Anhand der jüngsten Entwicklung zeigt sich deutlich, dass

produktseitig der gebündelte Content im Fokus steht. So stiegen die Erlöse

mit diesen um etwa 125% yoy auf 242,4 Mio. Euro, während die

Single-Content-Angebote um rund -17% yoy auf 26,0 Mio. Euro zurückgegangen

sind. Regional betrachtet erwies sich das Nordamerika-Geschäft weiterhin

als das Wesentlichste, wenngleich auch in der Region Europa

Erlössteigerungen verzeichnet werden konnten (jeweiliger Umsatzanteil:

Nordamerika: 57,2%; +7,4 PP yoy; Europa: 36,8%; +4,9 PP yoy). Zudem wurden

im dritten Quartal Geschäftsaktivitäten in Lateinamerika aufgenommen, die

zum Jahresende bereits einen Beitrag von 3,4 Mio. Euro leisteten. Aufgrund

der steigenden Kundenbasis, die mittlerweile 1,9 Mio. Nutzer zählt (+45%

yoy), gehen wir von einer Fortsetzung des Erlöswachstums in 2023 aus (MONe:

349,2 Mio. Euro).

Gestiegene Werbekosten belasten die EBITDA-Marge zunehmend: Zum Ende des GJ

22 stand ein EBITDA i.H.v. 43,5 Mio. Euro zu Buche, was einem Zuwachs von

ca. 60% yoy entspricht (2021: 27,2 Mio. Euro). Trotz der absolut gesehenen

Steigerung zeigte sich die Marge seit dem Q1/22 in der Tendenz unter Druck

und war in Folge der höheren Marketingkosten rückläufig (15,8%; -2,3 PP

yoy). Wenngleich die Personalkostenquote durch das überproportionale

Top-Line-Wachstum um 4,5 PP yoy auf 7,5% reduziert werden konnte,

konterkarierten die signifikant gestiegenen Umsatzkosten diese positive

Entwicklung (2022: 201,3 Mio. Euro; 72,9% vom Umsatz; +7,0 PP yoy).

Zukünftig gehen wir von einer Fortsetzung dieser Entwicklung aus, sodass

wir mit einem weiterhin leichten EBITDA-Margenrückgang auf 15,3% in 2023,

bzw. 15,1% in 2024 rechnen. Ebenso zeigte sich der Rentabilitätsindex

(ehemals "CLIQ-Faktor"), der den durchschnittlichen Nettoumsatzerlös je

Kunde in den ersten sechs Monaten ins Verhältnis zu den

Kundenakquisitionskosten setzt, zuletzt unter den Erwartungen des

Unternehmens (1,45x vs. 1,59x in 2021; 1,68x in 2020). Jedoch ist an dieser

Stelle zu erwähnen, dass der Customer Lifetime Value erhöht wurde (141 Mio.

Euro in 2022 vs. 87 Mio. Euro in 2021), wodurch eine isolierte

6-Monatsbetrachtung das Bild verzerren würde.

Ausblick für 2023 und Mittelfrist-Guidance bestätigt: Der im Rahmen der

vorläufigen Zahlen gegebene Ausblick wurde in einem Conference Call nun

bestätigt (Umsatz > 345 Mio. Euro; EBITDA > 50 Mio. Euro). Bisher

konnte CLIQ die kommunizierten Zielkorridore sowohl im Umsatz als auch im

Ergebnis stets übertreffen, weshalb wir dies auch in unseren Prognosen

abgebildet haben (MONe 2023: Erlöse: 349,2 Mio. Euro; EBITDA: 53,4 Mio.

Euro). Dabei ging das Management ebenso auf den erfreulichen Kurs bezüglich

des Erreichens der Mittelfrist-Guidance ein, die ein Top-Line-Niveau bis

Ende 2025 von 500 Mio. Euro sowie zwischen vier bis fünf Mio. Kunden in

Aussicht stellt.

Anpassung und Fortschreibung des DCF-Modells: Trotz der starken Entwicklung

in den zurückliegenden Quartalen haben wir diverse Modellparameter im Zuge

des Analystenwechsels angepasst. Vor dem Hintergrund der u.E. hohen

Komplexität der Unternehmensstruktur und der geschäftsmodell-inhärent

geringen Visibilität (u.a. Detailinformationen zu wesentlichen

Geschäftspartnern im Bereich der Zahlungsabwicklung) haben wir das Beta auf

1,5 angehoben (vormals: 1,2). Mit dem Eintritt der Streaming-Giganten wie

Netflix und Amazon in den AVOD-Markt (werbefinanziert) hat sich u.E. das

Wettbewerbsumfeld darüber hinaus zunehmend verschärft. Um dieser

Marktdynamik Rechnung zu tragen, haben wir die ewige Wachstumsrate im TV um

0,5 PP auf 2% reduziert. Aufgrund der hohen Free Cashflows und dem

Vorliegen einer starken Net-Cash-Position (zum 31.12.22: 9,9 Mio. Euro)

haben wir zudem die FK-Quote auf eine Zielgröße von 10% verringert (zuvor:

20%).

Fazit: Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung im zurückliegenden GJ

bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem durch die vorgenommenen

Prognoseanpassungen und der Fortschreibung des DCF-Modells erhöhten

Kursziel von 75,00 Euro (zuvor: 70,00 Euro). Das Management verwies zudem

darauf, dass die Vereinfachung der Unternehmensstruktur eines der erklärten

Ziele für 2023 darstellt (derzeit finden Geschäftsaktivitäten in 29

Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern statt). Diesbezügliche

Fortschritte dürften die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der

Geschäftsaktivitäten als Außenstehender erhöhen und vom Kapitalmarkt

entsprechend positiv wahrgenommen werden. In der Folge sollte sich der u.E.

derzeit sichtbare Risikoabschlag im Kursniveau reduzieren.

