Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.03.2024

Kursziel: 148,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA)

Geschäftsjahr mit Rekordquartal erfolgreich abgeschlossen

Letzten Freitag haben wir an der BPK der CEWE in Frankfurt teilgenommen, im

Rahmen derer auf das starke Geschäftsjahr 2023 eingegangen wurde. Der

Ausblick auf das laufende Jahr wirkt u.E. konservativ und dürfte im

Ergebnis erneut das Potenzial haben, übertroffen zu werden. Das Management

stellte unter der Voraussetzung gleichbleibender Marktbedingungen zudem das

obere Ende der Guidance in Aussicht.

Sämtliche Ergebniszielgrößen übertroffen - JÜ profitiert von Einmaleffekt:

Zum Ende 2023 standen Konzernerlöse aus den fortgeführten

Geschäftsbereichen (exkl. der erfolgreich veräußerten futalis) von 780,2

Mio. EUR zu Buche, womit ein EBIT von 83,9 Mio. EUR realisiert werden

konnte (EBIT-Marge: 10,8%). Das Nettoergebnis lag hierbei mit 57,3 Mio. EUR

über unseren sowie den Markterwartungen (jeweils rd. 55 Mio. EUR), was u.a.

auf einen Einmaleffekt zurückzuführen ist. Konkret profitierte die

CEWE-Gruppe von einem Verkauf der LeanIX aus dem Capnamic-Gründerfonds, an

dem das Unternehmen beteiligt ist, an SAP (Finanzerträge: +4,4 Mio. EUR).

Demgegenüber fiel die Steuerquote mit 32,2% um 1,7 PP höher aus als bisher

von uns angenommen.

Cashflowstarkes Geschäftsjahr - Liquidität nimmt deutlich zu: Neben der

positiven Ergebnisentwicklung stellte CEWE mit einem FCF von 82,8 Mio. EUR

erneut die Cashflow-Stärke unter Beweis. Während wir uns mit 77,7 Mio. EUR

bereits deutlich über dem Konsens positioniert hatten (61,2 Mio. EUR),

konnten auch unsere Erwartungen übertroffen werden. Dabei profititerte der

FCF insbesondere von positiven Working Capital-Effekten sowie einem mit

-47,9 Mio. EUR deutlich verbesserten Investitions-CF gegenüber dem Vorjahr

(-61,9 Mio. EUR). Auch nach der bei CEWE üblichen Adjustierung des FCF um

Sonderfaktoren lag der normalisierte FCF i.H.v. 69,7 Mio. EUR signifikant

über dem Vorjahr (+8,3 Mio. EUR). In der Zeitreihe zeigt sich eine

normalisierte FCF Yield, die sich an der 10%-Marke orientiert. Zum 31.12.

nahm der Cash-Bestand um 44,3 Mio. EUR auf 117,4 Mio. EUR zu.

[Tabelle]

Ausblick wirkt u.E. konservativ - keine Anzeichen für einen Margenrückgang:

Für 2024 stellt die Gruppe Umsätze zwischen 770-820 Mio. EUR sowie ein EBIT

von 77-87 Mio. EUR in Aussicht, was in beiden Fällen eine Seitwärtsbewegung

bzw. sogar eine leicht rückläufige Entwicklung nicht ausschließt. Beim

Nettoergebnis geht der Vorstand aufgrund des positiven Sondereffekts im

vergangenen Jahr nur im Best Case von einer leichten Zunahme aus, was die

avisierte yoy-Veränderung von -10% bis +1% unterstreicht. Wenngleich durch

Tarifverhandlungen und weitere Materialpreiserhöhungen von einer

Kostensteigerung ausgegangen wird, ist u.E. insbesondere die

Ergebnis-Guidance zu defensiv, da wir derzeit keine Anzeichen für einen

etwaigen Margenrückgang sehen. Entsprechend positionieren wir uns

hinsichtlich EBIT und Nettoergebnis jeweils leicht über der Prognose.

Fazit: Zwar nimmt der Ausblick auf 2024 u.E. eine äußerst konservative

Perspektive ein, dennoch gehen wir nach wie vor von einem weiteren

Erfolgsjahr mit Ergebnisverbesserungen bei mindestens konstanten

Margenprofilen aus. Nach Fortschreibung des DCF-Modells bekräftigen wir

unsere Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 148,00 EUR.

