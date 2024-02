Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.02.2024

Kursziel: 148,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter

Übertreffen sämtlicher Guidance-Zielkorridore unterstreicht ein starkes

Geschäftsjahr

Die CEWE-Gruppe hat gestern vorläufige Finanzkennzahlen für das

Geschäftsjahr 2023 vermeldet, die unseren im Januar angehobenen Erwartungen

entsprechen und damit ein äußerst erfolgreiches Bild zeichnen. Ebenfalls

positiv aufgenommen haben wir die Meldung über den noch im Dezember

erfolgten Verkaufsabschluss der futalis.

Strukturelle Verschiebung im Produktmix sowie zusätzliches Volumen treiben

die Top Line: Nach vorläufigen Berechnungen standen zum Ende des

Geschäftsjahres Konzernerlöse der fortgeführten Gesellschaften in Höhe von

780,2 Mio. EUR zu Buche (gem. IFRS 5 ausgegliederte Tochter 'futalis' mit

einem Umsatzbeitrag von 8,6 Mio. EUR). Gegenüber dem Vorjahr entspricht

dies einem Zuwachs von 6,5%. Auch bereinigt um den futalis-Effekt lag die

Like-for-Like-Steigerung bei 6,5% yoy. Neben durchgesetzten

Preissteigerungen profitierte die Gruppe von der zunehmenden Verschiebung

in Richtung höherpreisiger Premiumprodukte sowie nachfragebedingten

Mengeneffekten nach Fotoprodukten. Sichtbar wird dies u.a. in den vorläufig

berichteten Absatzzahlen. So nahm in 2023 die Gesamtanzahl an Fotos um 4,8%

yoy auf knapp 2,4 Mrd. Stück zu und auch die CEWE-Fotobücher konnten einen

Zuwachs von 3,4% auf etwa 6,1 Mio. Stück verzeichnen. Dies hat sich auch im

entscheidenden Jahresendquartal gezeigt (+1,9% yoy bzw. +0,7% yoy). Damit

ist es der Gruppe gelungen, sämtliche zu Jahresbeginn kommunizierte

Prognosezielkorridore zu übertreffen (Umsatz: 720-780 Mio. EUR; Anzahl

Fotos: 2,2-2,3 Mrd. Stück; Anzahl CEWE-Fotobücher: 5,7-6,0 Mio. Stück).

Operating Leverage zeigt sich unter gewohnter Q4-Vollauslastung: Das EBIT

auf Konzernebene legte in 2023 um 11,0% yoy auf 83,9 Mio. EUR signifikant

zu. Der negative EBIT-Beitrag der futalis belief sich in 2023 auf -2,3 Mio.

EUR. Entgegen der Vorjahre verzeichnete die Gruppe dank der erfolgreich

durchgesetzten Kosteneffizienzprogramme in den Bereichen des Kommerziellen

Online-Drucks (KOD) sowie einer verbesserten Filialstruktur im

Einzelhandelssegment bereits nach 9M ein positives operatives Ergebnis (2,3

Mio. EUR vs. -1,4 Mio. EUR nach 9M/22). Für das vierte Quartal impliziert

dies ein EBIT exkl. futalis von 81,6 Mio. EUR (+5,9% yoy), was auf Höhe

unserer zuletzt angehobenen Erwartung liegt (MONe: 81,8 Mio. EUR).

Ausblick für 2024 ausstehend - u.E. keine Anzeichen einer Eintrübung: Auch

unter Berücksichtigung des künftig fehlenden Umsatzbeitrags der futalis

sehen wir CEWE in der Lage, dank einer weiter steigenden Nachfrage und

neuer (Premium-)Produkte sowohl von Mengen- als auch Preiseffekten

profitieren zu können. In Kürze veranstaltet die Gruppe erneut die

Innovation Days, auf denen sich alle Mitarbeiter gegenseitig Produkt- und

Prozessideen vorstellen. Hieraus entsteht die Innovations-Pipeline für die

kommenden Monate. Den Erfolg dieses Formats unterstreicht u.a. der

Umsatzbeitrag von Produkten, die jünger als 5 Jahre sind (zuletzt >100 Mio.

EUR). Wenngleich das Unternehmen den Ausblick für 2024 erst im Rahmen der

GB-Veröffentlichung bekannt geben wird, sehen wir keinerlei Anzeichen eines

Nachfragerückgangs, weshalb wir auf Basis der starken Zahlen unsere

Prognosen für das aktuelle Jahr angehoben haben.

Fazit: Unabhängig des nach wie vor angespannten Konsumklimas kann die

CEWE-Gruppe erneut auf ein abgeschlossenes Rekordjahr blicken, in dem das

Vorjahr sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis übertroffen werden konnte.

Gemeinsam mit dem Unternehmen werden wir am 13. März auf Roadshow in

Hamburg sein. Neben der operativ starken Entwicklung befürworten wir den

Verkaufsabschluss der futalis, wenngleich weitere Details wie der erzielte

Kaufpreis bisher nicht bekannt sind und erst mit der Veröffentlichung des

Geschäftsberichts folgen dürften. Wir bestätigen daher unser Kursziel von

148,00 EUR und entsprechend unsere Kaufempfehlung.

