Original-Research: Beaconsmind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Beaconsmind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Beaconsmind AG

Unternehmen: Beaconsmind AG

ISIN: CH0451123589

Anlass der Studie: Initiation of coverage

Empfehlung: Buy

seit: 28.11.2022

Kursziel: EUR22

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has initiated coverage on Beaconsmind AG

(ISIN: CH0451123589). Analyst Christian Orquera's rating is BUY with a

price target of EUR 22.00.

Abstract:

Beaconsmind is a young technology company offering retail clients

location-based marketing (LBM) solutions. The company's product consists of

intelligent beacons and an in-house developed software suite deployed at

retailers' stores. The retailers can implement LBM campaigns, in which

consumers receive advertising with highly relevant and personalised

notifications on their mobile phones throughout their time at participating

retail locations. Following COVID-19 retail shutdowns, experts agree the

most successful reopening strategies are those that transform the

customer's shopping experience through the use of LBM. The beacon

technology developed by Beaconsmind provides shoppers with customised

buying opportunities and personalised recommendations, leading to ~15%

higher revenues for retailers according to the company's current track

record. The company's key client Adidas, which has a >16k store fleet

worldwide, is rolling out the Beaconsmind solution. Besides substantial

future revenue, this client validates the platform's potential and may

attract the attention of further prominent retail players as clients. The

current pipeline includes five large candidates from three verticals, each

of which owns between several hundred and four thousand stores and has the

potential to add CHF 5-50m in revenue. On 21 November, Beaconsmind took a

51% controlling stake in the highly complementary German-based provider of

corporate Wi-Fi and hotspot solutions FREDERIX GmbH for a price of EUR2.0m

paid in shares. FREDERIX brought an attractive portfolio with a high

cross-selling potential of 530 clients and ~10,400 points-of-sales,

including the food retailers Lidl and Kaufland. We thus see attractive

sales growth potential coming from Adidas, FREDERIX and the client

pipeline. We anticipate substantial revenue growth acceleration over the

next few years. We initiate coverage of Beaconsmind with a Buy rating and a

EUR22 price target.

First Berlin Equity Research hat die Coverage von Beaconsmind AG (ISIN:

CH0451123589) aufgenommen. Das Rating von Analyst Christian Orquera ist BUY

bei einem Kursziel von EUR 22,00.

Zusammenfassung:

Beaconsmind ist ein junges Technologieunternehmen, das Einzelhandelskunden

standortbezogene Marketinglösungen (LBM) anbietet. Das Produkt des

Unternehmens besteht aus intelligenten Beacons und einer selbst

entwickelten Software-Suite, die in den Geschäften der Einzelhändler

eingesetzt wird. Die Einzelhändler können LBM-Kampagnen durchführen, bei

denen die Verbraucher während ihres Aufenthalts in den teilnehmenden

Einzelhandelsgeschäften Werbung mit hochrelevanten und personalisierten

Benachrichtigungen auf ihren Mobiltelefonen erhalten. Nach

COVID-19-bedingten Schließungen im Einzelhandel sind sich die Experten

einig, dass die erfolgreichsten Wiedereröffnungsstrategien diejenigen sind,

die das Einkaufserlebnis der Kunden durch den Einsatz von LBM verändern.

Die von Beaconsmind entwickelte Beacon-Technologie bietet Käufern

maßgeschneiderte Kaufmöglichkeiten und personalisierte Empfehlungen an, was

laut der aktuellen Erfolgsbilanz des Unternehmens zu ~15 % höheren

Einnahmen für Einzelhändler führt. Der Hauptkunde des Unternehmens, Adidas,

mit weltweit mehr als 16.000 Geschäften, führt das Beaconsmind-System ein.

Neben beträchtlichen zukünftigen Einnahmen unterstreicht dieser Kunde das

Potenzial der Plattform und könnte die Aufmerksamkeit weiterer prominenter

Einzelhandelsunternehmen auf Beaconsmind ziehen. Die derzeitige Pipeline

umfasst fünf große Kandidaten aus drei Branchen, die jeweils zwischen

mehreren hundert und viertausend Läden besitzen und das Potenzial haben,

einen zusätzlichen Umsatz von CHF 5-50 Mio. zu erzielen. Am 21. November

übernahm Beaconsmind eine 51%ige Mehrheitsbeteiligung an dem in Deutschland

ansässigen Anbieter von WLAN- und Hotspot-Lösungen für Unternehmen FREDERIX

GmbH zu einem Preis von EUR2,0 Mio., der in Aktien bezahlt wurde. FREDERIX

bringt ein attraktives Portfolio mit einem hohen Cross-Selling-Potenzial

von 530 Kunden und ~10.400 Points-of-Sales mit, darunter die

Lebensmittelhändler Lidl und Kaufland. Wir sehen daher ein attraktives

Umsatzwachstumspotenzial, das von Adidas, FREDERIX und der Kundenpipeline

ausgeht. Wir gehen von einer deutlichen Beschleunigung des Umsatzwachstums

in den nächsten Jahren aus. Wir beginnen die Coverage von Beaconsmind mit

einem Buy-Rating und einem Kursziel von EUR22.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26055.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°