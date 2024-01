Original-Research: Avemio AG (von GBC AG): Kaufen

^

Umsatz- und Ergebnis 2023 unter Erwartungen, Prognosen und Kursziel

reduziert, KAUFEN-Rating bestätigt

Die Avemio AG hat nach vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr

entgegen den bisher kommunizierten Erwartungen einen Umsatzrückgang auf

rund 103 Mio. EUR (VJ: 108,7 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Bislang war das

Unternehmen von einem Umsatz in Höhe von 120 Mio. EUR ausgegangen. Die

erwartete Nachfragebelebung in der zweiten Jahreshälfte sei vor allem

aufgrund der anhaltend schwachen Konjunktur ausgeblieben. Hiervon waren

insbesondere die Handelsgesellschaften VDH Video Data Handels GmbH und BPM

Broadcast & Professional Media GmbH betroffen, während die

Handelsgesellschaft Teltec AG eine robuste Umsatzentwicklung verzeichnete.

Die rückläufige Umsatzentwicklung war neben der geringeren Nachfrage von

Konsumenten (VDH) bzw. nach hochpreisigem Equipment (BPM) auch auf fehlende

Innovationen im Bereich der professionellen Film- und Fernsehtechnik

zurückzuführen. Hinzu kam, dass viele Kunden während der Corona-Pandemie

Investitionen getätigt hatten, was zu gewissen Vorzieheffekten für die

Vorjahre geführt hat. Trotz dieser Schwierigkeiten konnte zum dritten Mal

in Folge die Umsatzmarke von 100 Mio. EUR überschritten werden, allerdings

lag der Umsatz deutlich unter unseren bisherigen Erwartungen (GBC-Prognose

alt: 127,50 Mio. EUR).

Zu den Umsatzeinbußen kam nach Unternehmensangaben ein marktpreisbedingter

Margendruck hinzu, der zu einem Rückgang der Bruttomarge geführt hat. Das

vorläufige EBITDA in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR (VJ: 4,4 Mio. EUR) liegt damit

deutlich unter der bisherigen Guidance und unseren Prognosen. Bisher hatte

das Unternehmen ein EBITDA von 5,0 Mio. EUR in Aussicht gestellt, auf dessen

Basis wir ein EBITDA von 5,6 Mio. EUR prognostiziert hatten. Dem EBITDA des

ersten Halbjahres in Höhe von 1,0 Mio. EUR steht somit im zweiten Halbjahr

ein negatives EBITDA in Höhe von -0,2 Mio. EUR gegenüber.

Im Rahmen der Corporate News vom 22.01.24 betont das Management von Avemio

die weiterhin solide Kapitalausstattung. Bei einem Eigenkapital von 12,5

Mio. EUR (30.06.23: 13,0 Mio. EUR) und einer Eigenkapitalquote von 35 %

(30.06.23: 37 %) verfügt das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von

5,8 Mio. EUR. Darüber hinaus können Kreditlinien in Höhe von 2,6 Mio. EUR in

Anspruch genommen werden und es liegt eine Zusage des Landes Hessen über

eine Mezzanine-Finanzierung in Höhe von 5 Mio. EUR vor. Mit dieser

Kapitalausstattung soll das M&A-Wachstum als eine der wichtigsten

strategischen Säulen des Unternehmens weiter vorangetrieben werden. Eine

weitere Unternehmensakquisition könnte im ersten Halbjahr 2024 bekannt

gegeben werden.

Wir passen unsere ursprüngliche Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr

an die vorläufigen Zahlen an. Ausgehend von einem EBITDA in Höhe von 0,8

Mio. EUR erwarten wir ein negatives Ergebnis nach Steuern in Höhe von rund

-0,5 Mio. EUR. Aufgrund der niedrigeren Ausgangslage reduzieren wir auch

unsere Schätzungen für die beiden Geschäftsjahre 2024 und 2025. Unsere

Schätzungen beinhalten weiterhin kein anorganisches Wachstum, welches

jedoch ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie ist. Auf Basis

der Prognosereduktion haben wir ein neues Kursziel von 32,00 EUR ermittelt.

Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

