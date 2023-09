Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Q2 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.09.2023

Kursziel: EUR3,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,50.

Zusammenfassung:

AT ist in einem Jahr mit Gegenwind auf einem stabilen Weg geblieben und

konnte in Q2 die gute operative Leistung des ersten Quartals fortsetzen.

Die Berichterstattung lag nahe an unserer Prognose, und AT Management

erhöhte aufgrund der guten operativen Ergebnisse die FFO1-Guidance um ~3%

auf eine Spanne von EUR310 Mio. bis EUR340 Mio. Die AT1-Aktie hat sich von

ihren extremen Tiefständen im Mai um etwa 68 % erholt, und die

Verunsicherung der Anleger beginnt zu schwinden, da die Überzeugung wächst,

dass wir uns dem Höchststand der Zinssätze nähern. Die Maßnahmen des

'Liability Management' Programms haben dem Vermieter drei Jahre Zeit

verschafft, um potenziell schwierigere Finanzierungsentscheidungen in

Angriff zu nehmen, und der Spielraum bei den Kredit-Covenants bleibt dank

der im letzten Jahr durchgeführten Veräußerungen und Anleiherückkäufe gut.

Wir stufen die AT1-Aktie weiterhin mit einer Kaufempfehlung und einem

Kursziel von EUR3,50 ein.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 3.50 price target.

Abstract:

AT has remained on a steady path in a headwind year with Q2 extending the

good operational performance recorded in the January-to-March period.

Reporting was close to FBe, and AT brass bumped up FY23 FFO 1 guidance by

~3% to a range of EUR310m to EUR340m on the good operating results. AT1 stock

has rebounded some 68% from extreme all-time lows set in May, and investor

ennui is starting to fade with growing belief that we are approaching peak

rates. Liability management measures have given the landlord a three-year

runway to tackle potentially trickier financing decisions, and covenant

headroom remains good, thanks to disposals and bond buybacks executed YTD.

We remain Buy-rated on AT1 with a EUR3.5 TP.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27665.pdf

