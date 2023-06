Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown SA":

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Q1-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.06.2023

Kursziel: EUR3,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,50.

Zusammenfassung:

AT begann das Jahr positiv mit Q1-Ergebnissen, die leicht über der Guidance

für 2023 lagen (FFO 1: EUR300 Mio. bis EUR330 Mio.). Das Management warnte

jedoch, dass in den kommenden Quartalen die höher verzinsten Perpetual

Notes und die steigenden Finanzierungskosten mit mehr Bankschulden einen

größeren Einfluss haben werden. Der Dreimonatsbericht entsprach unserer

Prognose. Das LFL-Mietwachstum von 3,5% wurde von den Segmenten Büro- und

Wohnimmobilien angeführt. Die liquiden Mittel stiegen auf über EUR3 Mrd. (~20

% der Schulden), dank weiterer EUR460 Mio. aus abgeschlossenen Verkäufen im

ersten Quartal, die AT den Rückkauf von Unternehmensanleihen im Wert von

EUR710 Mio. mit einem Abschlag ermöglichten. Wir stufen die AT1-Aktie

weiterhin mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR3,50 ein. Die

Märkte haben praktisch alle Vermieter auf die Leverage-Strafbank gesetzt,

und die AT1-Aktie hat trotz der Fortschritte bei den Entschuldungsmaßnahmen

stark nachgegeben. Wir gehen davon aus, dass die Verunsicherung der Anleger

gegenüber dem Immobiliensektor kurzfristig anhalten wird.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

maintained his EUR 3.50 price target.

Abstract:

AT started the year on a positive note with Q1 results tracking slightly

ahead of 2023 guidance (FFO 1: EUR300m to EUR330m). However, management

cautioned that the upcoming quarters will see a greater impact from the

reset perpetual notes and higher financing expenses with more bank debt.

Reporting was close to FBe. LFL rental growth of 3.5% was led by the office

and residential segments. Cash and liquid assets topped EUR3bn (~20% of

debt), thanks to another EUR460m in closed Q1 disposals, which allowed AT to

repurchase EUR710m in bonds at a discount. We remain Buy-rated on AT1 shares

with a EUR3.5 TP. The markets have placed virtually all landlords in the

leverage 'sin bin', and AT1 shares have sold off sharply despite progress

with its deleveraging measures. We reckon investor ennui over the property

sector will persist over the near term.

