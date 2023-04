Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown SA":

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: 2022 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 05.04.2023

Kursziel: EUR3,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA

(ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine

BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,60 auf EUR 3,50.

Zusammenfassung:

Der Jahresbericht entsprach unserer Prognose, aber das Management hält sich

angesichts des zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds weiterhin bedeckt.

AT wird nun der Hauptversammlung im Juni empfehlen, keine Dividende auf die

Gewinne des Jahres 2022 zu zahlen, um die Liquidität zu erhalten. Der FFO 1

im Jahr 2023 dürfte um 9% bis 17% niedriger ausfallen als im Vorjahr

(Guidance: EUR300 Mio. bis EUR330 Mio.), da die bescheidene Mietindexierung und

die sich verbessernden Hotelmieten von höher verzinsten Perpetual Notes,

steigenden Fremdkapitalkosten und weiteren Veräußerungseffekten

überschattet werden. Es ist schwierig vorherzusagen, wann die

Immobilienaktien ihren Tiefpunkt erreichen werden. Dies wird davon

abhängen, wann und wo die steigenden Zinsen ihren Zenit erreichen. Wir

haben den risikofreien Zinssatz in unserem Modell auf 2,4% (vorher: 1,5%)

erhöht, um die Entwicklung der deutschen 10-jährigen Bundesanleihe zu

berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein Kursziel von EUR3,50 (vorher: EUR4,60).

Unsere Empfehlung bleibt Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown

SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and

decreased the price target from EUR 4.60 to EUR 3.50.

Abstract:

Full year reporting was close to FBe, but management continue to batten

down the hatches and brace for intensifying macro headwinds. AT will now

recommend to the June AGM that a dividend not be paid on 2022 earnings in

order to preserve liquidity. FFO 1 is also expected to be 9% to 17% lower

Y/Y in 2023 (guidance: EUR300m to EUR330m) with modest rent indexation and

improving hotel rent collection rates overshadowed by higher perpetual note

payments, a rising cost of debt, and further disposal effects. It is

fiendishly difficult to predict when property stocks might trough. This

will hinge upon when and where interest rates peak. We have also upped the

risk free rate in our model to 2.4% (old: 1.5%) to track the development in

the German 10y Bund, which points to a EUR3.5 TP (old: EUR4.6). Our rating

remains Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses

siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26717.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°