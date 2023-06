Original-Research: ACCENTRO Real Estate AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: ACCENTRO Real Estate AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ACCENTRO Real Estate AG

Unternehmen: ACCENTRO Real Estate AG

ISIN: DE000A0KFKB3

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.06.2023

Kursziel: 5,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 months

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Bruns, Patrick Speck

Erwartungsgemäß schwaches Q1, jedoch erste Anzeichen einer Belebung bei den

Immobilientransaktionen in Q2

ACCENTRO hat letzte Woche über ein schwaches Q1/2023 berichtet, aber

dennoch die Guidance 2023 (Umsatz: 100-120 Mio. Euro; EBIT: 0-2,0 Mio.

Euro) bestätigt.

Starke Umsatzeinbußen und ein Einbruch bei den beurkundeten Transaktionen

in Q1: ACCENTRO verbuchte in den ersten drei Monaten Erlöse in Höhe von

20,8 (Vj.: 33,7) Mio. Euro. Dabei entfielen 16,2 Mio. Euro auf den Verkauf

von Vorratsimmobilien und 4,5 Mio. Euro auf Mieterträge. Das

Servicegeschäft war in Q1 vernachlässigbar. Das beurkundete Verkaufsvolumen

fiel noch deutlicher auf nur noch 7,0 (Vj.: 27,3) Mio. Euro. Ein

Hoffnungsschimmer verbirgt sich in der Aussage, dass im April die Anzahl

initiierter Verkäufe wieder leicht anstieg. Dies unterstreicht unsere

Erwartung höherer Umsätze ab Q3.

Verlustreiches Q1: Auch die Rohertragsmarge fiel auf Gruppenebene mit 12,6%

in Q1 sehr schwach aus. So stand dem Umsatz aus dem Verkauf von

Vorratsimmobilien i.H.v. 16,2 Mio. Euro ein Aufwand von 15,6 Mio. Euro

entgegen, was einer Marge von nur 3,7% entspricht (Vj.: 21,9%). Auch wenn

diese Marge abhängig von Art und Erwerbszeitpunkt der veräußerten

Vorratsimmobilien ist und starken unterjährigen Schwankungen unterliegt,

ist sie dennoch ein Indikator für den angespannten Markt, in dem

Preiszugeständnisse von der Verkäuferseite gemacht werden müssen. So wirbt

ACCENTROs Vertrieb aktuell bei einigen Objekten mit bis zu 10% reduzierten

Preisen bis zum 30.06.2023. Aufgrund des geringen Rohertrags rutschte das

EBIT in Q1 mit -4.7 Mio Euro (Vj.: +3,6 Mio Euro) deutlich in den negativen

Bereich. Unter dem Strich stand in Q1 bei einem auf -7,6 (Vj.: -4,4) Mio.

Euro verringerten Finanzergebnis ein Nettoergebnis von -11,1 (Vj.: -1,7)

Mio. Euro zu Buche. Der Abbau der Finanzverschuldung um ca. 50 Mio. Euro

ging vor allem auf Kosten der Liquidität (31.03.: 61,1 Mio. Euro;

31.12.2022: 100,8 Mio Euro).

Liquiditätsgenerierung zum Verschuldungsabbau hat Priorität: Während das

Bestandsportfolio (IAS 40 - als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) in

2022 noch ausgebaut wurde, hat nach dem erfolgreichen Abschluss der

Anleiherefinanzierung nun u.E. endgültig der Abbau der Finanzverschuldung

Priorität. Nach der Rückzahlung von 25 Mio Euro zum Abschluss der

Refinanzierung hat sich ACCENTRO gegenüber den Anleihegläubigern zu einer

Rückzahlung von weiteren 40 Mio. Euro bis Dezember 2023 sowie zusätzlichen

65 Mio. Euro bis Ende 2024 verpflichtet. Wir sind weiter der Überzeugung,

dass dies am besten mit einer großen Transaktion aus dem Bestandsportfolio

gelingen kann.

Fazit: ACCENTROs aktuelle Marktkapitalisierung von 50,4 Mio. Euro bedeutet

einen Abschlag von ca. 77,4% zum Buchwert des Eigenkapitals (vor

Minderheiten) i.H.v. rund 222,9 Mio. Euro. Wir erwarten eine Belebung des

Transaktionsmarktes und eine Stabilisierung des Preisniveaus für

Wohnimmobilien in H2/2023 sowie eine erfolgreiche Gesundschrumpfung des

Unternehmens bis 2025. Auch wenn die Managementguidance beim Ergebnisziel

(EBIT 2023: 0-2 Mio. Euro, MONe: -2,5 Mio Euro) verfehlt werden könnte,

empfehlen wir die u.E. deutlich unterbewertete Aktie weiterhin zum Kauf mit

unverändertem Kursziel (5,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27159.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°