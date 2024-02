Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 20.02.2024

Kursziel: 110,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 106,00 auf EUR 110,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat 2023 einen vorläufigen Nettogewinn von EUR27,3 Mio. erzielt und

damit ihre Guidance von EUR22 Mio. - EUR26 Mio. übertroffen. Nach dem

ausgezeichneten Nettoergebnis von 2022 in Höhe von EUR24,6 Mio. ist dem

Unternehmen damit erneut ein Rekordergebnis gelungen, das das

Vorjahresergebnis um 11% übertrumpft. Auch unsere Nettoergebnisschätzung

von EUR24,0 Mio. wurde um 14% überflügelt. Für 2024 geht das Unternehmen von

einem Nettogewinn von EUR25 Mio. bis EUR31 Mio. aus. Wir haben unsere

Schätzungen für 2024 und die Folgejahre leicht erhöht. Wesentliche Gründe

dafür sind die regulatorischen Verbesserungen im Wind- und Solarbereich in

Deutschland und der EU sowie der starke Preisrückgang für Solarmodule.

Beides sollte das Geschäft von ABO Wind beflügeln. Ein aktualisiertes

DCF-Modell ergibt ein leicht erhöhtes Kursziel von EUR110 (bisher: EUR106). Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 106.00 to EUR 110.00.

Abstract:

ABO Wind achieved a preliminary net profit of EUR27.3m in 2023, exceeding

guidance of EUR22m - EUR26m. After the excellent 2022 net result of EUR24.6m, the

company again achieved a record result, which beat the prior year figure by

11%. Our net profit forecast of EUR24.0m was also topped by 14%. For 2024,

the company is guiding towards a net profit of EUR25m to EUR31m. We have

slightly increased our forecasts for 2024 and the subsequent years to

reflect regulatory improvements in the wind and solar sector in Germany and

the EU as well as the sharp drop in solar module prices. Both should boost

ABO Wind's business. An updated DCF model yields a slightly higher price

target of EUR110 (previously: EUR106). We reiterate our Buy recommendation.

