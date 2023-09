Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.09.2023

Kursziel: 118,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

ABO Wind hat Umsatz und EBIT im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Der

Umsatz erhöhte sich durch die deutlich ausgeweitete Bautätigkeit um 33% J/J

auf EUR131 Mio. Das EBIT stieg um 15% auf EUR16,3 Mio. Der Nettogewinn blieb

allerdings aufgrund deutlich höherer Zinsaufwendungen 7% hinter dem

Vorjahreswert zurück und erreichte EUR8,9 Mio. Das Management hat seine

Guidance (Nettogewinn von EUR22 Mio. - EUR26 Mio.) bestätigt. Üblicherweise ist

das 2. Halbjahr saisonal deutlich stärker als das erste. Daher gehen wir

weiterhin davon aus, dass ABO Wind ihre Guidance erreicht. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt auf Basis kaum veränderter Schätzungen

weiterhin ein Kursziel von EUR118. Nach dem Kursrückgang in den letzten

Monaten ist die Aktie wesentlich attraktiver bewertet bei unverändert guten

kurz- und mittelfristigen Gewinnaussichten (KGV 2024E jetzt bei 17). Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

ABO Wind strongly increased sales and EBIT in the first half of the year.

Revenues rose by 33% y/y to EUR131m due to a significant increase in

construction activity. EBIT climbed by 15% to EUR16.3m. However, net profit

of EUR8.9m was 7% short of the previous year's figure owing to significantly

higher interest expenses. Typically, the second half of the year is

seasonally much stronger than the first. Therefore, we continue to expect

ABO Wind to achieve its guidance. Based on hardly changed forecasts, an

updated DCF model yields an unchanged price target of EUR118. Following the

share price decline in recent months, the stock is much more attractively

valued with unchanged good short- and medium-term earnings prospects (P/E

ratio 2024E now at 17). We confirm our Buy recommendation.

