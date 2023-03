Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.03.2023

Kursziel: 118 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

ABO Wind verkauft Repsol Renovables fünf spanische

Erneuerbare-Energie-Projekte mit einer Gesamtleistung von 250 MW. Dazu wird

ABO Wind die fünf Projekte, mit deren Entwicklung das Unternehmen bereits

2018 begonnen hat, weiter bis zur Baureife entwickeln. Die Inbetriebnahme

ist zwischen 2024 und 2025 geplant. Der Portfolio-Verkauf ist ein großer

Erfolg für ABO Wind im spanischen Markt und ein weiterer Beleg für die

erfolgreichen internationalen Aktivitäten des Unternehmens. Ein

aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR118. Wir

bestätigen unsere Kaufempfehlung. Nach dem jüngsten Kursrutsch der Aktie

von ca. 20% seit Anfang Februar ist der Einstieg für Investoren jetzt

deutlich günstiger möglich.

Abstract:

ABO Wind has sold five Spanish renewable energy projects with a total

capacity of 250 MW to Repsol Renovables. ABO Wind will further develop the

five projects, which the company started developing in 2018, until they are

ready for construction. Commissioning is planned between 2024 and 2025. The

portfolio sale is a major success for ABO Wind in the Spanish market and

further evidence of the company's successful international activities. An

updated DCF model yields an unchanged price target of EUR118. We confirm our

Buy recommendation. After the recent share price slide of around 20% since

the beginning of February, investors can now buy the stock at a

significantly lower price.

