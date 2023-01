Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 26.01.2023

Kursziel: 118,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 112,00 auf EUR 118,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat ihre Guidance für das Nettoergebnis 2022 erneut erhöht.

Nachdem das Unternehmen die Guidance Anfang Dezember 2022 von EUR13,8 Mio.

auf fast EUR17 Mio. erhöht hatte, geht ABO nunmehr von einem Nettoergebnis in

Höhe von EUR20-25 Mio. aus. Wesentlicher Grund für die Anhebung sind

Projekterfolge, die noch vor Jahresende 2022 erzielt wurden. Damit sollte

der bisherige Rekordgewinn aus dem Jahre 2017 von EUR17 Mio. deutlich

übertroffen werden. Die erneute Guidanceanhebung bestätigt unsere positive

Sicht auf das Unternehmen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR118 (bisher: EUR112). Trotz der sehr guten Kursentwicklung seit

Mitte November 2022 sehen wir weiterhin deutliches Kurspotenzial. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 112.00 to EUR 118.00.

Abstract:

ABO Wind has again increased guidance for the 2022 net result. After

raising guidance from EUR13.8m to almost EUR17m at the beginning of December

2022, ABO now expects a net result of EUR20m - EUR25m. The main reason for the

increase is project successes achieved before the end of 2022. The 2022 net

result should now significantly exceed the previous record net income of

EUR17m from 2017. The renewed guidance increase confirms our positive view on

the company. An updated DCF model yields a new price target of EUR118

(previously: EUR112). Despite the very good share price performance since

mid-November 2022, we still see significant upside potential. We reiterate

our Buy recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26299.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°