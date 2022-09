Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "ABO Wind":

Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG

Unternehmen: ABO Wind AG

ISIN: DE0005760029

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 02.09.2022

Kursziel: 109,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN:

DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 92,00 auf EUR 109,00.

Zusammenfassung:

ABO Wind hat sehr gute Halbjahreszahlen veröffentlicht, die über unseren

Schätzungen lagen. Der Umsatz stieg um 59% J/J auf EUR98,0 Mio. und das

Nettoergebnis um 48% J/J auf EUR9,6 Mio. Das Management hat die Guidance für

2022 (Nettoergebnis mindestens auf Vorjahresniveau von EUR13,8 Mio.)

bestätigt und darauf hingewiesen, dass das Ergebniswachstum des

Gesamtjahres geringer sein dürfte als im ersten Halbjahr. Die

Grünstromprojektpipeline ist erneut gewachsen und beläuft sich nunmehr auf

mehr als 20 GW. Zusätzlich dazu entwickelt ABO Wind eine

Wasserstoffprojektpipeline, die Strom für die Produktion grünen

Wasserstoffs insbesondere über sehr große Windparks im Gigawattbereich

bereitstellen soll. Diese Pipeline hat bereits ein Volumen von 15 GW, davon

11 GW in Kanada, wo die deutsche und die kanadische Regierung jüngst ein

Abkommen zur Lieferung grünen Wasserstoffs ab 2025 geschlossen haben. Wir

lassen unsere Schätzungen vorerst unverändert, schließen nach den guten

H1-Zahlen aber eine Guidance-Erhöhung zum Jahresende hin nicht aus. Die

größere Projektpipeline und die zusätzliche Wasserstoffprojektpipeline

berücksichtigen wir in unserem DCF-Modell. Dies führt zu einem neuen fairen

Wert von EUR109 (bisher: EUR92). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG

(ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY

rating and increased the price target from EUR 92.00 to EUR 109.00.

Abstract:

ABO Wind has published very good half-year figures that exceeded our

forecasts. Revenues increased 59% y/y to EUR98.0m and net income 48% y/y to

EUR9.6m. Management confirmed guidance for 2022 (net income at least at the

previous year's level of EUR13.8m) and pointed out that full-year earnings

growth is likely to be lower than in the first half. The green power

project pipeline has grown again and now amounts to more than 20 GW. In

addition to this, ABO Wind is developing a hydrogen project pipeline, which

will provide electricity for the production of green hydrogen, particularly

via very large wind farms in the gigawatt range. This pipeline already has

a volume of 15 GW, 11 GW of which is in Canada, where the German and

Canadian governments recently concluded an agreement to supply green

hydrogen from 2025. We leave our forecasts unchanged for now, but in the

light of the good H1 figures do not rule out a guidance increase towards

the end of the year. We have included the larger project pipeline and the

additional hydrogen project pipeline in our DCF model. This leads to a new

fair value of EUR109 (previously: EUR92). We confirm our Buy recommendation.

