Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902

Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023 / Akquisition

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.08.2023

Kursziel: 2,90 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen

Einbruch in der Baubranche bremst Wachstum im zweiten Quartal 2023

In den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 2023 entwickelten

sich die fortgeführten Aktivitäten der 3U HOLDING AG in den margenstarken

Segmenten ITK und Erneuerbare Energien unverändert positiv. Dagegen blieb

das SHK-Segment infolge des massiven Einbruchs in der Baubranche hinter den

Erwartungen zurück, schnitt dabei aber immer noch besser als die Branche

ab, was auf Marktanteilsgewinne schließen lässt.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet der Vorstand in den Segmenten ITK und

Erneuerbare Energien weiteres organisches Wachstum sowie im Segment SHK

Nachholeffekte. Impulse sollten zudem auch aus der Mitte August erfolgten

Markteinführung des selbst entwickelten, zum Patent angemeldeten

CO2-neutralen Heizsystems ThermCube resultieren. Daher hat die Gesellschaft

ihre Guidance für das Gesamtjahr bestätigt.

Als Management- und Beteiligungsholding liegt der erklärte

Unternehmenszweck der 3U HOLDING AG in der Generierung und Realisierung von

Wertsteigerungen im Interesse aller Stakeholder. Hier kann das Management

auf einen eindrucksvollen Track-Record zurückblicken, der mit der äußerst

erfolgreichen Veräußerung der weclapp-Beteiligung im vergangenen Jahr

seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte.

So konnte die Gesellschaft in den letzten sechs Geschäftsjahren in Summe

bei einem Investitionsvolumen von 95 Mio. Euro aus ihrem Wind- und

Solarpark-, Immobilien- und Beteiligungsportfolio neben laufenden

Ergebnisbeiträgen ein Wertvolumen von 321 Mio. Euro realisieren.

Basierend auf diesem Track-Record will der Vorstand den 3U-Konzern im

Rahmen der MISSION 2026 auf die nächste profitable Wachstumsstufe führen

und dabei signifikante Wertpotenziale heben. So sollen auf Grundlage der

anhaltenden Ausrichtung auf die drei Megatrends Onlinehandel mit

Schwerpunkt klimafreundliche Technologien (SHK), Erneuerbare Energien und

Digitalisierung im Mittelstand (ITK) sowie definierter Wachstumsinitiativen

in den drei Segmenten bis Ende 2026 insgesamt Wertpotenziale von bis zu 620

Mio. Euro realisiert werden.

Die Säulen für das angestrebte dynamische Wachstum bei gleichzeitiger

nachhaltiger Ertrags- und Wertsteigerung bilden neben einem starken

organischen Wachstum Akquisitionen in den Segmenten ITK und SHK sowie ein

deutlicher Ausbau des Windparkportfolios durch Repowering und

Projektentwicklungen im Segment Erneuerbare Energien. Dabei konnte die

Gesellschaft heute mit der Übernahme eines etablierten, profitabel

arbeitenden Systemhauses bereits den ersten Zukauf im Segment ITK

vermelden, wodurch sich das dortige Umsatzvolumen nun annualisiert um rund

zwei Drittel erhöht.

Für die im Rahmen der MISSION 2026 geplanten Investitionen in einem

Gesamtvolumen von über 220 Mio. Euro standen dem Konzern zum Halbjahresende

bei einer komfortablen Eigenkapitalquote von knapp 77 Prozent und einer

Netto-Cash-Position von gut 52 Mio. Euro Barmittel in Höhe von 68 Mio. Euro

zur Verfügung. Zur Generierung zusätzlicher Liquidität wird bei der Selfio

GmbH - vergleichbar mit der weclapp-Transaktion - mittelfristig ein Exit

mittels IPO oder Verkauf anvisiert.

Insgesamt bleiben wir angesichts dieser vielversprechenden Perspektiven und

Ziele des Unternehmens zuversichtlich, dass die 3U HOLDING AG ihre

Erfolgsgeschichte fortsetzen und auch zukünftig "Erfolgreich in Megatrends"

agieren kann.

Auf Basis unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung erhöhen wir

unser Kursziel für die 3U-Aktie leicht auf 2,90 Euro. Dabei erachten wir

das momentan gedrückte Kursniveau als eine gute Gelegenheit, sich bei der

Marburger Beteiligungsgesellschaft zu engagieren, und stufen den

Anteilsschein daher nun auch wieder als klaren "Kauf" ein.

