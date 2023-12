Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 04.12.2023

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

2G Energy steigerte ihren Q3-Umsatz J/J trotz des hohen Vergleichswerts um

1% auf EUR77,6 Mio. Auf Neun-Monats-Basis lag das Umsatzwachstum mit +12% auf

EUR213 Mio. im zweistelligen Bereich und macht ein Erreichen des oberen

Randes der Umsatzguidance von EUR310 Mio. - EUR350 Mio. wahrscheinlich. Das

Q3-EBIT stieg um 14% J/J auf EUR4,0 Mio. Auf 9M-Basis wuchs das EBIT sogar um

+33% auf EUR8,1 Mio. Mit der bestätigten Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance für

2024 und bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch mit einer Umsatzguidance

für 2025 (EUR390 Mio. bis EUR430 Mio.) bietet 2G einen hohen Grad an

Transparenz bezüglich der geplanten Geschäftsentwicklung. Wir halten an

unseren Schätzungen für das laufende Jahr fest, gehen aber für 2024E von

höheren Materialkosten aus und reduzieren unsere EBIT-Margenannahme von

9,8% auf 9,3%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel

von EUR34. Mit einem zweistelligen Umsatzwachstum bei EBIT-Margenausweitung

bleibt 2G ein klarer Kauf.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.

Abstract:

2G Energy increased its Q3 revenue y/y by 1% to EUR77.6m despite the high

prior year figure. On a nine month basis, revenue grew 12% y/y to EUR213m,

making it likely that the upper end of the revenue guidance of EUR310m -

EUR350m will be reached. Q3 EBIT increased by 14% y/y to EUR4.0m. On a 9M

basis, EBIT rose as much as 33% to EUR8.1m. With the confirmed sales and EBIT

margin guidance for 2024 and sales guidance for 2025 (EUR390m to EUR430m)

already published, 2G offers a high degree of visibility regarding the

planned business development. We maintain our forecasts for the current

year but have raised our costs of materials estimate for 2024E and so

reduce our EBIT margin assumption from 9.8% to 9.3%. An updated DCF model

yields an unchanged EUR34 price target. With double-digit sales growth and

EBIT margin expansion, 2G remains a clear Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28459.pdf

