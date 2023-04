Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 28.04.2023

Kursziel: 32,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 06.09.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 32,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihren Jahresbericht 2022 vorgelegt, der die vorab berichteten

Zahlen bestätigt hat. Das Nettoergebnis betrug EUR16,4 Mio. und lag aufgrund

eines außerordentlichen Ertrags in Höhe von EUR1,8 Mio. über unserer

Schätzung von EUR14,8 Mio. Wie von uns erwartet schlagen Vorstand und

Aufsichtsrat eine 12%ige Erhöhung der Dividende auf EUR0,14 pro Aktie vor. Im

ersten Quartal 2023 legte 2G einen ausgezeichneten Start hin und steigerte

den Umsatz um ca. 40% J/J auf ca. EUR68 Mio. Das starke Q1 und der kräftige

Anstieg des Auftragseingangs im März sehen wir als Bestätigung für unsere

Umsatzprognose von EUR345 Mio., die in der Nähe des oberen Guidancerandes

(EUR350 Mio.) liegt. 2G hat ihre Guidance erneut bestätigt (Umsatz: EUR310 -

350 Mio., EBIT-Marge: 6,5% - 8,5%). Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt

ein leicht höheres Kursziel von EUR32 (bisher: EUR31). Wir bekräftigen unsere

Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

BUY rating and increased the price target from EUR 31.00 to EUR 32.00.

Abstract:

2G Energy has presented its 2022 annual report, which confirmed the

previously reported figures. Net income of EUR16.4m was above our EUR14.8m

forecast due to an extraordinary gain of EUR1.8m. As we expected, the

management and supervisory boards are proposing a 12% increase in the

dividend to EUR0.14 per share. 2G had an excellent Q1/23 with revenue growth

of ca. 40% y/y to ca. EUR68m. We see the strong Q1 sales figure and the

significant increase in order intake in March as confirmation of our

revenue forecast of EUR345m, which is close to the upper end of guidance

(EUR350m). 2G has reconfirmed 2023 guidance (sales: EUR310 - 350m, EBIT margin:

6.5% - 8.5%). An updated DCF model yields a slightly higher price target of

EUR32 (previously: EUR31). We reiterate our Buy recommendation.

