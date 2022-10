Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 21.10.2022

Kursziel: 31,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 06.09.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:

2G Energy erzielte in Q3 einen sehr hohen Umsatz von EUR79 Mio. Gegenüber dem

Vorjahresquartal ist dies ein Anstieg von über 53%. In den ersten neun

Monaten erhöhte sich der Umsatz um 22% J/J auf EUR193 Mio. Da Q4 das mit

Abstand stärkste Quartal im Jahresverlauf ist (Q4/21: EUR108 Mio.), sollte 2G

2022 einen Umsatz in der Nähe des oberen Guidancerandes von EUR310 Mio.

erreichen. Die Umsatzguidance für 2023 beläuft sich auf EUR310 - EUR350 Mio.

und bestätigt unsere Schätzung von EUR335 Mio. Für 2024 rechnet 2G nunmehr

mit einem Umsatz von bis zu EUR390 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,5% bis 10%

(bisher: EUR330 Mio. bei 10% EBIT-Marge). Wir liegen mit unserer

Umsatzschätzung von EUR386 Mio. bei einer EBIT-Marge von 10% im oberen

Bereich der Guidance für 2024. Wir haben unsere Prognose für 2022 leicht

angehoben und sehen in der Unternehmensguidance für 2023 & 2024 eine

Bestätigung dafür, dass 2G trotz Rezession weiter dynamisch wachsen sollte.

Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR31. Wir

bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

