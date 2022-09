Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Weitere Suchergebnisse zu "2G Energy":

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.09.2022

Kursziel: 31,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 11.04.2022: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 31,00.

Zusammenfassung:

2Gs wohl beeindruckendste Halbjahreszahl ist die Gesamtleistung. Diese

stieg um 24% J/J auf EUR138 Mio. Dank umfangreicher Lagerhaltung und

Steigerung der Produktionseffizienz erreichte 2G diesen Rekordwert trotz

eines von Lieferkettenproblemen gekennzeichneten Umfelds. Ebenfalls positiv

ist die Erhöhung des unteren Umsatzguidancerandes von EUR280 Mio. auf EUR290

Mio. Ein Rekordauftragsbestand von EUR221 Mio. (+48% J/J) sichert die

Vollauslastung der Produktion bis weit ins nächste Jahr.

Erweiterungsinvestitionen (Erwerb zweier Grundstücke) ermöglichen weiteres

Wachstum von Produktion und Service vor Ort in Heek. Hohe Gaspreise machen

hocheffiziente und damit Primärenergie sparende KWK-Anlagen im Vergleich

zur ungekoppelten Produktion von Strom und Wärme attraktiv. Wir bestätigen

unser Kursziel von EUR31 und stufen die Aktie von Hinzufügen auf Kaufen hoch

(Kurspotenzial nunmehr >25%).

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the

stock to BUY and maintained his EUR 31.00 price target.

Abstract:

2G's most impressive half-year figure in our view is total output. This

rose by 24% y/y to EUR138m. Thanks to inventory build-up and increased

production efficiency, 2G achieved this record figure despite an

environment characterised by supply chain problems. Another positive is the

increase in the lower end of the sales guidance from EUR280m to EUR290m. A

record order book of EUR221m (+48% y/y) ensures full capacity utilisation

well into next year. Expansion investments (acquisition of two plots of

land) enable further growth in production and service on site at Heek. High

gas prices make highly efficient and thus primary energy-saving CHP plants

attractive compared to the uncoupled production of electricity and heat. We

confirm our price target of EUR31 and upgrade our recommendation from Add to

Buy (upside potential now >25%).

