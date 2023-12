Original Bark Co Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analyse von Bark zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,808 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -31,53 Prozent zum GD200 hat, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,87 USD, was einem Abstand von -7,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 24, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Langfristig wird die Bark-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft, mit 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Kurzfristig liegt die Einschätzung jedoch bei "Neutral". Das Kursziel der Analysten liegt bei 2,61 USD, was einer zukünftigen Performance von 223,43 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Bark-Aktie ist positiv, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und in den Diskussionen der letzten Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.