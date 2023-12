Original Bark Co Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Bark beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 54,76 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Bark liegt bei 56,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Bark wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Betrachtet man die Analysteneinschätzung, so ergibt sich für Bark eine positive Bewertung. In den letzten 12 Monaten gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bark liegt bei 3,25 USD, was einer positiven Entwicklung um 345,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Bark festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Bark.