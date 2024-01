Origin Materials Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Origin Materials Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,836 USD erreicht, was sie um -9,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies wird als kurzfristig "Schlecht" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -68,92 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Origin Materials gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass Origin Materials überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb es mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Origin Materials-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwei Wochen wurde Origin Materials von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Origin Materials.