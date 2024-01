Origin Energy Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Origin Energy":

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Origin Energy liegt derzeit bei 8,5 AUD, während der aktuelle Kurs bei 8,43 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittspreis (GD200) -0,82 Prozent beträgt, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 derzeit bei 8,44 AUD, was einem Abstand von -0,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Bei einer Dividendenrendite von 6,03% liegt der Ertrag für Investoren in die Aktie von Origin Energy um 18,99 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Origin Energy wird positiv eingeschätzt, basierend auf sozialen Plattformen und positiven Themen in den Kommentaren der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Die gesamte Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Origin Energy einen Wert von 12,79 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,89 als deutlich günstig und unterbewertet gilt. Aufgrund dieses Indikators wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.