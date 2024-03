Origin Energy Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Origin Energy":

Die australische Energiegesellschaft Origin Energy hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,53 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für Origin Energy in den letzten 7 Tagen liegt bei 35,9 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Origin Energy, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Von fundamentaler Seite aus betrachtet, wird die Aktie von Origin Energy als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,09 insgesamt 84 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".