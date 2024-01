Origin Energy Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Origin Energy":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Origin Energy wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass Origin Energy überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger stark schwankend und zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt erhält das Origin Energy-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen konnte bei Origin Energy eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf Auswertungen der sozialen Medien, die auf eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen hindeuten. Daher wird das Sentiment und Buzz-Kriterium mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst wird für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Origin Energy beschäftigte. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Origin Energy in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Performance über dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Origin Energy in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.