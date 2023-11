Origin Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Aktie von Origin zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 31,18 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 32,16 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +3,14 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der sich auf die letzten 50 Tage bezieht, bei 29,89 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +7,59 Prozent hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Origin liegt bei 75,54, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 28, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird, der ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Origin als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,57 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 14,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Origin wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" vergeben.