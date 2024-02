Origin Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktie von Origin wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 9,91, was insgesamt 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 16,57. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Dividendenrendite liegt Origin mit 1,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 139,01 Prozent in der "Handelsbanken"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -137,19 Prozent zur Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Origin-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" eine Unterperformance von 151558,22 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -0,75 Prozent, wobei Origin aktuell um 19,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Origin-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 30,87 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 30,88 USD nur um +0,03 Prozent darüber, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (33,23 USD) liegt der letzte Schlusskurs um -7,07 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Origin-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.