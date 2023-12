Origin Agritech Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Origin Agritech gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Origin Agritech derzeit bei 2,27 USD, was -1,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet fällt die Bewertung hingegen "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -44,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Origin Agritech im vergangenen Jahr eine Rendite von -81,97 Prozent erzielt, was 234,07 Prozent unter dem Durchschnitt (152,09 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -12,21 Prozent, wobei Origin Agritech aktuell um 69,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Origin Agritech beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.