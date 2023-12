Origin Agritech Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Aktienkurs von Origin Agritech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittel-Branche im Durchschnitt um -13,96 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -68,01 Prozent für Origin Agritech führt. Der Verbrauchsgüter-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 153,85 Prozent im letzten Jahr. Origin Agritech lag 235,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Origin Agritech als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Origin Agritech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,68, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,96, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking lautet daher "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Origin Agritech derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 %. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Origin Agritech in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Origin Agritech, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.