Origin Agritech Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Origin Agritech war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und vier negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Origin Agritech daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Origin Agritech mit 0 Prozent 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Innerhalb der Nahrungsmittelbranche ist dies als unrentables Investment zu bewerten und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Aktienkurs von Origin Agritech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -81,97 Prozent erzielt, was 235,29 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich Nahrungsmittel liegt die Rendite bei -14,08 Prozent, wobei Origin Agritech aktuell 67,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Origin Agritech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,31 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,84 USD weicht somit um -57,31 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,49 USD und einer Abweichung von -26,1 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Zusammenfassend erhält die Origin Agritech-Aktie sowohl aufgrund der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche und der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.