Origin Agritech Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Origin Agritech liegt bei 29,81, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Origin Agritech von 2,25 USD mit -44,58 Prozent Entfernung vom GD200 (4,06 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,28 USD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand -1,32 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Origin Agritech-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung von "Gut" für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Origin Agritech.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Origin Agritech, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".