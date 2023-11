Origin Agritech Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Origin Agritech wird der RSI mit 42,86 angegeben, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,3, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Origin Agritech im vergangenen Jahr eine Rendite von -73,16 Prozent erzielt, was 109,57 Prozent unter dem Durchschnitt (36,41 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,67 Prozent, und Origin Agritech liegt aktuell 62,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Origin Agritech im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,87 % keine Dividenden aus, was 3,87 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Origin Agritech besonders positiv diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Somit erhält Origin Agritech auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.