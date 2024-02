Origin Agritech Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Origin Agritech wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 13,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Origin Agritech überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis ist Origin Agritech weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Beurteilung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In Bezug auf Origin Agritech zeigt die Diskussionsintensität eine normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt sich, dass Origin Agritech mit einer Rendite von -67,63 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -16,72 Prozent verzeichnet, liegt Origin Agritech mit 50,9 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich weist Origin Agritech derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 4,14 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.