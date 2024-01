Origin Agritech Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Origin Agritech liegt bei 47,06, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 57 für die Origin Agritech, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Origin Agritech beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Origin Agritech ist insgesamt besonders positiv, wie in Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zu sehen ist. Allerdings standen in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Origin Agritech aktuell 3,97 USD erreicht, während die Aktie selbst bei 2,02 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -49,12 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 2,23 USD eine Distanz von -9,42 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie in der technischen Analyse insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".