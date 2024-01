OriginClear Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Originclear liegt bei 65,52, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Originclear veröffentlicht. Auch in den letzten Tagen haben sich die Diskussionen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Originclear mit einem Kurs von 0,009 USD inzwischen -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -10 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.