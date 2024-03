OriginClear Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Originclear basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 54,17 Punkten, was darauf hinweist, dass die Originclear-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt der RSI25 (Wert: 45) an, dass Originclear weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Originclear daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Originclear wurde eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral. An zwei Tagen dominierten positive Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Originclear gesprochen. Als Resultat wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Originclear-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0095 USD) liegt damit deutlich darunter (eine Abweichung von -5 Prozent im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Originclear eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Originclear auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Originclear derzeit sowohl aus technischer als auch aus stimmungsbedingter Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält.