Origen Resources Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Anleger-Sentiment für Origen wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral diskutiert. Während dieses Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer an fünf Tagen positive, an sechs Tagen neutrale und an keinem Tag negative Diskussionen. Aktuell zeigt sich jedoch ein verstärktes Interesse der Anleger an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Origen liegt bei 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 46,67 neutral. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer langfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung. Der GD200 liegt bei 0,15 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,035 CAD liegt, was einer Abweichung von -76,67 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,04 CAD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".