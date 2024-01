Oriental Watch Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Oriental Watch zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 3,04 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,08 Prozent, wobei Oriental Watch mit 7,11 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse und zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oriental Watch-Aktie beträgt aktuell 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Oriental Watch auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Oriental Watch.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu Oriental Watch auf sozialen Plattformen neutral, und die Themen der Nutzer in den vergangenen Tagen waren ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Oriental Watch mit 4,03 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,27 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 1,24 Prozentpunkte beträgt.