Oriental Watch Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Oriental Watch zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,24 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 3,81 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,14 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 4 HKD erreicht, was einem Abstand von -4,75 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Oriental Watch liegt bei 91,49, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was ebenfalls als Anzeichen für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Aktie von Oriental Watch wider. Es wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Oriental Watch bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte die Oriental Watch in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,04 Prozent, was eine Outperformance von +6,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 1,21 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.