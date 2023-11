Oriental Watch Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Oriental Watch wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 3,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Oriental Watch-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 21,13, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, wodurch das Wertpapier auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Oriental Watch derzeit bei 4,26 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,13 HKD aus dem Handel und baute damit einen Abstand von -3,05 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 3,89 HKD, was einem Abstand von +6,17 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal für die Oriental Watch-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,64 Prozent erzielt, was 13,21 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 4,63 Prozent, wobei Oriental Watch aktuell 20,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 6,25 und liegt damit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 im Bereich "Spezialität Einzelhandel". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.