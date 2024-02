Oriental Times Media Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,2 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien des Informationstechnologie-Sektors eine Unterperformance von 4,64 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit elektronischen Geräten und Komponenten liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei -14,28 Prozent, wobei die Aktie von Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing aktuell um 8,92 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 bei 2,86 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 2,15 CNH um -24,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 2,55 CNH um -15,69 Prozent unter dem Wert, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren, dass die Aktie von Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing derzeit aufgrund ihrer Performance und Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft wird.