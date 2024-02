Oriental Times Media Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs der Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing hat im letzten Jahr eine Rendite von -23,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie 4,64 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,28 Prozent, und die Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing liegt aktuell 8,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing als "Neutral" eingestuft. Der RSI-Wert beträgt 43,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 64 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist die Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,32 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing beträgt 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.