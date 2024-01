Oriental Pearl Media Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Oriental Pearl wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Oriental Pearl-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 63,32, sodass das Wertpapier auch hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Oriental Pearl eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Oriental Pearl gesprochen. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Insgesamt wurden 5 "Schlecht"-Signale (bei 4 "Gut"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt auf "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Oriental Pearl derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,92 CNH, während der Kurs der Aktie (7,46 CNH) um -5,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,89 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von -5,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt für die Aktie von Oriental Pearl hingegen ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt entspricht dies einem "Neutral"-Wert für Oriental Pearl.