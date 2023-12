Oriental Payment Group Holdings Ltd Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung unter den Anlegern für Oriental Payment ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche hat Oriental Payment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,5 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -29,65 Prozent im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -7,21 Prozent, wobei Oriental Payment 30,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Oriental Payment in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Oriental Payment gezeigt, weshalb die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oriental Payment-Aktie beträgt aktuell 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 61,04 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Oriental Payment damit ein "Neutral"-Rating.

