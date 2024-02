Oriental Payment Group Holdings Ltd Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Oriental Payment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,14 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,145 HKD weicht somit um +3,57 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,11 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +31,82 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Oriental Payment-Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum betrachtet eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Oriental Payment in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Oriental Payment, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Oriental Payment eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,88 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,88 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis der aktuellen Kurse.